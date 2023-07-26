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Министр торговли США рассчитывает посетить Китай этим летом

Министр торговли США рассчитывает посетить Китай этим летом Министр торговли США Джина Раймондо рассчитывает, что ей удастся совершить визит в Китай в течение нынешнего лета.
Другие страны
26 июля 2023 г. 03:44
Министр торговли США рассчитывает посетить Китай этим летом

Министр торговли США Джина Раймондо рассчитывает, что ей удастся совершить визит в Китай в течение нынешнего лета.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила она, выступая на семинаре в вашингтонском Центре имени Вудро Вильсона.

"Я действительно планирую поездку в Китай позднее этим летом. Мы еще уточняем дату и планы", - сказала Раймондо.

В июне визит в Пекин нанес госсекретарь США Энтони Блинкен. В июле Китай для переговоров посетили министр финансов США Джанет Йеллен и спецпредставитель американского президента по климату, экс-госсекретарь США Джон Керри. Кроме того, бывший госсекретарь Генри Киссинджер на прошлой неделе провел встречи в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином, главой Минобороны Китая Ли Шанфу, а также с руководителем канцелярии Комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ван И, который 25 июля занял пост главы МИД КНР.

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