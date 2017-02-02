Министр торговли Румынии обвинил правительство в предательстве

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Министр торговли и предпринимательства Румынии Флорин Жиану объявил об уходе со своего поста на фоне самых масштабных народных протестов за последние 28 лет, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Уходящий министр заявил, что правительство страны предало своих сторонников. На своей странице в "Facebook" A. Жиану написал, что уходит в отставку по этическим причинам.

Накануне тысячи граждан Румынии вышли на акции протеста против решения правительства освободить от уголовной ответственности коррумпированных чиновников, нанесших ущерб менее 200 тыс. леев (47,5 тысячи долларов). В ответ полиция применила слезоточивый газ. По данным властей, двое протестующих и двое полицейских получили легкие ранения.

Власти Румынии объясняют, что смягчение наказания для коррупционеров и амнистия осужденных с небольшими сроками помогут справиться с переполненностью тюрем. Противники изменений считают, что среди помилованных могут оказаться влиятельные политики, осужденные за коррупцию.