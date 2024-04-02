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Министр торговли Ирландии подал в отставку на фоне смены главы правительства

Министр торговли Ирландии подал в отставку на фоне смены главы правительства Министр по делам предпринимательства, торговли и занятости Ирландии Саймон Коувени, в 2017-2022 годах возглавлявший МИД республики, покинул свою должность.
Другие страны
2 апреля 2024 г. 18:17
Министр торговли Ирландии подал в отставку на фоне смены главы правительства

Министр по делам предпринимательства, торговли и занятости Ирландии Саймон Коувени, в 2017-2022 годах возглавлявший МИД республики, покинул свою должность.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, о решении покинуть кабинет министров Коувени объявил в соцсети "X".

"Вчера вечером я говорил с [главой входящей в коалиционное правительство партии "Фине гэл"] Саймоном Харрисом и сообщил ему, что не смогу больше работать в составе кабмина, когда на следующей неделе парламент вернется с каникул. Я продолжу с гордостью исполнять обязанности депутата от округа Центральный Корк и, конечно же, буду активно поддерживать правительство в нижней палате парламента", - написал он.

Коувени объявил о своем решении через неделю после того, как Харрис был утвержден в должности нового лидера "Фине гэл" после отставки своего предшественника - премьер-министра страны Лео Варадкара. Должность главы правительства Харрис займет 9 апреля в ходе первого после пасхальных каникул заседания парламента страны.

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