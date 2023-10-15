Министр связи Израиля заявил о намерении добиться закрытия бюро Al Jazeera в стране

Министр связи Израиля Шломо Каръи заявил, что намерен добиваться одобрения израильским правительством предложения о закрытии бюро Al Jazeera в еврейском государстве, обвинив катарский телеканал в поддержке ХАМАС и в том, что он подвергает израильских солд

Министр связи Израиля Шломо Каръи заявил, что намерен добиваться одобрения израильским правительством предложения о закрытии бюро Al Jazeera в еврейском государстве, обвинив катарский телеканал в поддержке ХАМАС и в том, что он подвергает израильских солдат риску потенциальных атак из сектора Газа.

Об этом передает Report со ссылкой на израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ".

По его словам, Al Jazeera "является каналом распространения подстрекательства и пропаганды ХАМАС". "Телеканал делает видеосъемки израильских солдат и разговаривает с представителями ХАМАС", - добавил Кари.

Радио Kan сообщило о переносе еженедельного заседания кабмина Израиля, которое должно было состояться 15 октября вечером.