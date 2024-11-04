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Министр строительства Сербии заявил об отставке из-за трагедии в Нови-Саде

Министр строительства Сербии заявил об отставке из-за трагедии в Нови-Саде Министр строительства, транспорта и инфраструктуры Сербии Горан Весич заявил о своей отставке из-за трагедии на вокзале Нови-Сада.
Другие страны
4 ноября 2024 г. 21:57
Министр строительства Сербии заявил об отставке из-за трагедии в Нови-Саде

Министр строительства, транспорта и инфраструктуры Сербии Горан Весич заявил о своей отставке из-за трагедии на вокзале Нови-Сада.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом глава ведомства сообщил в ходе экстренной пресс-конференции, созванной в здании правительства.

"Я заявил о своей отставке в тот же день премьер-министру Республики Сербия, когда произошла трагедия в Нови-Саде, и уведомил о своем намерении также президента республики. Хочу сообщить вам, что завтра утром официально подам заявление об отставке с должности министра строительства, транспорта и инфраструктуры премьер-министру Республики Сербия", - сообщил Весич.

Напомним, что 2 ноября при обрушении козырька здания железнодорожного вокзала во втором по величине городе Сербии - Нови-Саде погибли 14 человек.

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