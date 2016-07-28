​Министр США: ИГ делает ставку на подстрекательстве американцев к терактам

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Главари террористической группировки "Исламское государство" сосредоточили свои усилия в настоящее время на том, чтобы подстрекать американцев к совершению терактов на родине.

Как передает Report, об этом заявил в среду во время выступления в американском городе Аспен (штат Колорадо) министр национальной безопасности США Джей Джонсон.

Он выразил уверенность, что группировка активизировала попытки спровоцировать жителей США на такие нападения. Как подчеркнул Джонсон, "ключевая задача для ИГ - подстрекать людей к тому, чтобы они оставались на родине и совершали теракты".

"Для ИГ это обходится дешевле и менее рисково, чем если бы они засылали кого-то через наши границы", - указал министр.

В связи с этим Джонсон призвал сограждан к бдительности. Министр констатировал, что в отношении Евросоюза ИГ выбрало другую стратегию.

"В том, что касается Западной Европы, ситуация несколько иная, - констатировал он. - Она территориально ближе к Ираку и Сирии, там дела обстоят по-другому".