Министр спорта Украины подал заявление об отставке

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт подал в Верховную раду заявление об отставке.

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт подал в Верховную раду заявление об отставке.

Как передает Report, об этом сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук.

"В Верховную раду поступило заявление министра молодежи и спорта Украины Гутцайта В.М об отставке. Заявление будет рассмотрено в ближайшее время", - написал Стефанчук на своей странице в Facebook и разместил фотографию заявления министра.

Как уточнил в Telegram-канале депутат Верховной рады Ярослав Железняк, парламент рассмотрит вопрос об отставке Гутцайта 9 ноября.