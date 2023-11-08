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Министр спорта Украины подал заявление об отставке

Министр спорта Украины подал заявление об отставке Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт подал в Верховную раду заявление об отставке.
Другие страны
8 ноября 2023 г. 18:14
Министр спорта Украины подал заявление об отставке

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт подал в Верховную раду заявление об отставке.

Как передает Report, об этом сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук.

"В Верховную раду поступило заявление министра молодежи и спорта Украины Гутцайта В.М об отставке. Заявление будет рассмотрено в ближайшее время", - написал Стефанчук на своей странице в Facebook и разместил фотографию заявления министра.

Как уточнил в Telegram-канале депутат Верховной рады Ярослав Железняк, парламент рассмотрит вопрос об отставке Гутцайта 9 ноября.

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