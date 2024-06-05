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Министр спорта ЮАР ушел в отставку из-за коррупционного скандала

Министр спорта ЮАР ушел в отставку из-за коррупционного скандала Министр спорта, искусства и культуры ЮАР Зизи Кодва ушел в отставку со своего поста после того, как был арестован и предстал перед судом по обвинению в коррупции.
Другие страны
5 июня 2024 г. 19:40
Министр спорта ЮАР ушел в отставку из-за коррупционного скандала

Министр спорта, искусства и культуры ЮАР Зизи Кодва ушел в отставку со своего поста после того, как был арестован и предстал перед судом по обвинению в коррупции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила представитель министерства Лита Мпондвана.

"Кодва уведомил президента ЮАР, что уходит в отставку с министерского поста после того, как ему предъявили обвинения", - отметила она.

Утром 5 июня Кодва был арестован и доставлен в суд. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в размере 1,7 млн рандов ($90 тыс.) за помощь компании Enterprise Outsource Holdings в получении заказов через тендеры. Уже бывший министр себя виновным не признает. По делу проходит также глава компании, подозреваемой в даче взяток.

Суд постановил выпустить Кодву под залог и обязал его прибыть 23 июля на очередные слушания.

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