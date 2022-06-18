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Министр: Словения исчерпала свой арсенал того, что может предоставить Украине

Министр: Словения исчерпала свой арсенал того, что может предоставить Украине Словения передала Украине партию оборудования и боевые машины пехоты (БМП).
Другие страны
18 июня 2022 г. 07:08
Министр: Словения исчерпала свой арсенал того, что может предоставить Украине

Словения передала Украине партию оборудования и боевые машины пехоты (БМП).

Как передает Report со ссылкой на "Балканский обозреватель", об этом сообщил министр обороны Словении Марьян Шарец.

По его словам, Словения поставила в Украину автоматы Калашникова, шлемы, бронежилеты, другое оборудование и 35 боевых машин пехоты. Министр добавил, что поставки оружия в эти дни еще продолжаются.

Относительно новых поставок оружия, Шарец отметил, что Словения исчерпала свой арсенал того, что может предоставить Украине на данный момент.

По его словам, в будущем Словения может предложить Украине помощь с разминированием и инструктаж или обучение украинских военных на словенской земле.

Ранее стало известно, что Словения передаст Украине большое количество своих основных боевых танков Т-72, а взамен получит от Германии боевые машины пехоты Marder и колесные бронеавтомобили Fuchs.

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