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Министр сельского хозяйства Румынии подал в отставку из-за подозрения в коррупции

Министр сельского хозяйства Румынии подал в отставку из-за подозрения в коррупции Министр сельского хозяйства и развития сельских регионов Румынии Адриан Кесною подал в четверг в отставку и вышел из Социал-демократической партии из-за подозрения в коррупции. Он также обратился к депутатам с просьбой лишить его парламентской неприкоснов
Другие страны
24 июня 2022 г. 02:34
Министр сельского хозяйства Румынии подал в отставку из-за подозрения в коррупции

Министр сельского хозяйства и развития сельских регионов Румынии Адриан Кесною подал в четверг в отставку и вышел из Социал-демократической партии из-за подозрения в коррупции. Он также обратился к депутатам с просьбой лишить его парламентской неприкосновенности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Agerpres.

"Я не совершил никакого проступка уголовного или коррупционного характера, все время работал в правительстве морально и преданно", - написал Кесною в социальной сети Facebook.

Национальное управление по борьбе с коррупцией потребовало от Палаты депутатов лишить неприкосновенности одного из парламентариев, который является и министром, для его уголовного преследования за злоупотребление служебным положением. Судебные источники уточнили агентству Agerpres, что речь идет о министре сельского хозяйства Кесною.

Согласно данным управления, существует подозрение, что в период с 9 февраля по 11 апреля министр заставил своего подчиненного, который являлся членом ряда экзаменационных комиссий, передать одному из коллег часть вопросов на четырех письменных экзаменах для занятия руководящих должностей в уездных управлениях.

Пресс-служба правительства Румынии сообщила, что премьер-министр Николае Чукэ принял к сведению отставку Кесною.

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