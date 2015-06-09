Министр: Россия не планирует импортировать нефть из Ирана

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Россия не планирует импортировать нефть из Ирана, заявил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак. При этом Иран, по его словам, возможно, будет направлять деньги от продажи своей нефти на покупку российских товаров, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

"В Россию точно нет", - сказал министр, отвечая на вопрос, будет ли иранская нефть поступать в РФ. "Мы сами страна производящая, мы не будем покупать", — добавил он.

Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане 6 июня выразил надежду, что Россия начнет импорт нефти из Ирана на неделе, начинающейся с 8 июня. В свою очередь, помощник главы Россельхознадзора сообщил РИА Новости в понедельник, что первые поставки зерна в Иран из России уже начались, на данный момент отгружено 100 тысяч тонн.

"Он (Зангане — ред.) имел в виду, что в соответствии с меморандумом у нас расширение торгово-экономического сотрудничества, что они будут продавать свою нефть, а эти деньги будут идти на покупку товаров из Российской Федерации", - сказал Новак.