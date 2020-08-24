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Министр репатриации и интеграции Израиля заразилась коронавирусом

Министр репатриации и интеграции Израиля заразилась коронавирусом Глава Министерства репатриации и интеграции Израиля Пнина Тамано-Шата заразилась коронавирусом.
Другие страны
24 августа 2020 г. 02:48
Министр репатриации и интеграции Израиля заразилась коронавирусом
Пнина Тамано-Шата

Глава Министерства репатриации и интеграции Израиля Пнина Тамано-Шата заразилась коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Maariv.

По данным газеты, в воскресенье министр уведомила о результатах тестирования на коронавирусную инфекцию подразделение, ответственное за безопасность израильского парламента. Как сообщает издание, в тот же день депутат Мики Леви попросил покинуть заседание финансовой комиссии Кнессета двух депутатов от партии "Кахоль-Лаван", имевших в недавнее время контакт с инфицированной главой министерства репатриации и интеграции.

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