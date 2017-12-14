Министр разведки Израиля пригрозил стереть Ливан с лица земли

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ "Заверяю вас в том, что мы можем вернуть Ливан в каменный век".

Как сообщает Report со ссылкой на турецкую газету "Hürriyət", об этом в интервью газете Elaph, центр которой расположен в Саудовской Аравии, сказал министр разведки и атомной энергии Израиля Исраэль Кац.

Министр, отвечая на вопросы о боях 11 лет назад между группировкой Ливана "Хезболла" и израильской армией, отметил, что военные действия могут начать заново: "Как и в Сирии, мы будем мешать им (имеет в виду ливанскую группировку "Хезболла" - Report) военными действиями. На этот раз мы совершим более мощную атаку, и целью будет весь Ливан".

И. Кац отметил, что они знают о строительстве Ираном ракетной базы в Ливане: "Мы не хотим войны. Мы не заинтересованы в том, чтобы навредить Ливану. Но мы не можем принять атаку на Израиль даже одного ливанца".

Министр сказал, что Саудовская Аравия может играть важную роль посредника между Израилем и Палестиной в вопросе Иерусалимского кризиса.

Отметим, что начальник Генерального штаба Вооруженных сил Израиля Гади Айзенкот некоторое время назад дал интервью СМИ Саудовской Аравии. Это был первый случай в истории отношений двух стран. Данное интервью было представлено в качестве доказательства сближения между Саудовской Аравией и Израилем.

Напомним, что распространилась информация о том, что Исраэль Кац, заявив, что признает Саудовскую Аравию лидером арабского мира, пригласил в свою страну наследного принца Мухаммеда ибн Салмана.

Между Саудовской Аравией и Израилем нет дипломатических отношений. Тем не менее, признается наличие неофициальных контактов между сторонами.