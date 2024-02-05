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Министр по делам ветеранов Украины подала в отставку

Министр по делам ветеранов Украины подала в отставку Украинский министр по делам ветеранов Юлия Лапутина подала в Верховную раду заявление об отставке.
Другие страны
5 февраля 2024 г. 20:47
Министр по делам ветеранов Украины подала в отставку

Украинский министр по делам ветеранов Юлия Лапутина подала в Верховную раду заявление об отставке.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил спикер парламента Украины Руслан Стефанчук в Facebook.

По его словам, заявление рассмотрят на ближайшем пленарном заседании.

Юлия Лапутина родилась в Киеве. Она получила психологическое и педагогическое образование. С 1992 года работала в Службе безопасности Украины (СБУ).

Верховная Рада назначила Юлию Лапутину министром по делам ветеранов в декабре 2020 года.

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