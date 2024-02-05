Министр по делам ветеранов Украины подала в отставку

Украинский министр по делам ветеранов Юлия Лапутина подала в Верховную раду заявление об отставке.

Украинский министр по делам ветеранов Юлия Лапутина подала в Верховную раду заявление об отставке.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил спикер парламента Украины Руслан Стефанчук в Facebook.

По его словам, заявление рассмотрят на ближайшем пленарном заседании.



Юлия Лапутина родилась в Киеве. Она получила психологическое и педагогическое образование. С 1992 года работала в Службе безопасности Украины (СБУ).

Верховная Рада назначила Юлию Лапутину министром по делам ветеранов в декабре 2020 года.