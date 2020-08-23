Министр по делам молодежи и спорта Болгарии заразился коронавирусом

Глава Министерства по делам молодежи и спорта Болгарии Красен Кралев заразился коронавирусом.

Глава Министерства по делам молодежи и спорта Болгарии Красен Кралев заразился коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщил пресс-центр ведомства.

"Министр по делам молодежи и спорта Красен Кралев дал положительную пробу на коронавирус после сделанного ПЦР-теста. Кралев в отпуске и в последнее время не имел личных контактов с сотрудниками министерства и членами правительства. Он находится в хорошем состоянии, имеет легкие симптомы и не нуждается в больничном наблюдении. Он будет находиться под домашним карантином", - говорится в сообщении.