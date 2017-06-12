Министр по делам Brexit: Переговоры о выходе Великобритании из ЕС начнутся 19 июня

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Переговоры о выходе Великобритании из Европейского союза начнутся 19 июня. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом заявил британский министр по делам Brexit Дэвид Дэвис.
Планировалось, что переговоры по Brexit начнутся через 11 дней после всеобщих выборов в Великобритании.
Министр отметил, что у Соединенного королевства есть возможность выйти из переговоров без соглашения.
По словам Дэвиса, первоочередной темой переговоров станет статус граждан ЕС и Соединенного королевства в новых условиях.
По плану, переговоры должны занять около 15 месяцев и завершиться к осени 2018 года. При любом их исходе Великобритания автоматически прекратит свое членство в ЕС 31 марта 2019 года, если только все члены Евросоюза не поддержат продление переходного периода.
Viktoriya Lebedeva - DementyevaАвтор новости
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