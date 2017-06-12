Министр по делам Brexit: Переговоры о выходе Великобритании из ЕС начнутся 19 июня

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Переговоры о выходе Великобритании из Европейского союза начнутся 19 июня. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом заявил британский министр по делам Brexit Дэвид Дэвис.

Планировалось, что переговоры по Brexit начнутся через 11 дней после всеобщих выборов в Великобритании.

Министр отметил, что у Соединенного королевства есть возможность выйти из переговоров без соглашения.