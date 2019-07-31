Министр по Brexit заявил, что Великобритания покинет ЕС в срок

Соединенное Королевство покинет Евросоюз 31 октября вне зависимости от того, удастся ли сторонам достичь соглашения об условиях дальнейшего сотрудничества.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом, как сообщил во вторник вечером на своей странице в Twitter британский министр по вопросам Brexit Стивен Баркли, он заявил главному переговорщику ЕС Мишелю Барнье.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством Терезы Мэй.

В итоге ЕС согласился перенести дату Brexit сначала на апрель-май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку с поста премьер-министра, не сумев вывести ситуацию из тупика. С приходом на должность главы правительства Борис Джонсон сразу же пообещал, что Великобритания не будет просить у ЕС новых отсрочек и покинет сообщество не позднее 31 октября.