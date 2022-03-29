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Министр образования Бразилии ушел в отставку

Министр образования Бразилии ушел в отставку Президент Бразилии Жаир Болсонару освободил от должности министра образования страны Милтона Рибейру, который оказался в центре коррупционного скандала в ведомстве.
Другие страны
29 марта 2022 г. 08:10
Министр образования Бразилии ушел в отставку

Президент Бразилии Жаир Болсонару освободил от должности министра образования страны Милтона Рибейру, который оказался в центре коррупционного скандала в ведомстве.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, cоответствующий указ главы государства опубликован в понедельник в официальной печати.

Накануне в СМИ попали аудиозаписи, на которых пастор пресвитерианской церкви Рибейру признается в том, что "по просьбе президента" в приоритетном порядке рассматривал заявки на финансирование из бюджета проектов нескольких представителей евангелистских церквей. Впоследствии министр заявил, что на самом деле не получал никаких просьб от главы государства.

Как выяснили СМИ, двое священников-евангелистов не имели официальных постов в министерстве, однако, пользуясь связями, лоббировали выделение средств из бюджета в обмен на "откаты" и взятки, в том числе золотом. Обнародование аудиозаписей вызвало широкий резонанс в СМИ, в парламенте и среди правоохранительных органов.

Отметим, что Рибейру стал третьим за неполный президентский срок Болсонару министром образования в его правительстве.

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