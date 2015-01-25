​Министр обороны Замбии победил на президентских выборах

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Министр обороны Замбии Эдгар Лунгу, выдвинутый кандидатом от правящей партии "Патриотический фронт", одержал победу на президентских выборах.

Как передает Report, за него было подано 48,3% голосов, сообщили в избирательной комиссии.

Его соперник Хакаинде Хичилема, представляющий оппозиционную "Объединенную партию за национальное развитие", набрал 46,7% голосов. Ранее он уже заявил о фальсификации выборов.

Выборы были назначены после смерти президента Майкла Саты в октябре прошлого года.