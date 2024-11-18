Министр обороны Японии планирует посетить Сеул впервые за девять лет

Министр обороны Японии Гэн Накатани планирует в конце декабря совершить визит в Сеул, который главы японского военного ведомства не посещали последние девять лет.

Министр обороны Японии Гэн Накатани планирует в конце декабря совершить визит в Сеул, который главы японского военного ведомства не посещали последние девять лет.

Как передает Report , об этом сообщило информационное агентство Kyodo со ссылкой на источники.

Визит в Южную Корею министра обороны станет еще одним проявлением существенного улучшения отношений между Сеулом и Токио. В предыдущие годы они были омрачены многочисленными конфликтами, связанными в первую очередь с проблемами, оставшимися со времен японского колониального господства на Корейском полуострове в первой половине прошлого века. На фоне напряженных отношений в 2018 году в ходе одного из инцидентов южнокорейский боевой корабль даже навел на японский эсминец свой радар управления ракетными системами. После этого все контакты между оборонными ведомствами двух стран были прерваны.

Однако при нынешнем президенте Южной Кореи Юн Сок Ёле отношения с Японией стали улучшаться, оживились военные контакты Вашингтона, Сеула и Токио, включая проведение совместных учений. На прошлой неделе руководители трех стран даже достигли договоренности о создании постоянно действующего секретариата для поддержания трехсторонних контактов в военной сфере.