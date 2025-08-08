Министр обороны Японии Хэн Накатани планирует посетить Южную Корею в начале сентября

Как сообщает Report со ссылкой на Yonhap, об этом он сообщил своему южнокорейскому коллеге Ану Гюбэку во время онлайн-встречи.

В ходе переговоров японский министр сообщил о намерении совершить визит в Сеул. Если поездка подтвердится, это будет первый официальный визит министра обороны Японии в Южную Корею с 2015 года.

Отметим, что Накатани планировал посетить Сеул в декабре прошлого года, однако из-за обострения внутренней ситуации в стране визит не состоялся.