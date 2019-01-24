Министр обороны Венесуэлы: В стране происходит государственный переворот

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ В стране происходит государственный переворот.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес во время пресс-конференции.

"Я предупреждаю о государственном перевороте в отношении законной власти, демократии и легитимного президента Николаса Мадуро", - заявил Лопес.

Ранее Падрино заявлял, что армия не признает Гуаидо президентом Венесуэлы.