Министр обороны Венесуэлы: В стране происходит государственный переворот

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Баку. 24 января. REPORT.AZ/ В стране происходит государственный переворот.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес во время пресс-конференции.
"Я предупреждаю о государственном перевороте в отношении законной власти, демократии и легитимного президента Николаса Мадуро", - заявил Лопес.
Ранее Падрино заявлял, что армия не признает Гуаидо президентом Венесуэлы.
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