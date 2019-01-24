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    Министр обороны Венесуэлы: В стране происходит государственный переворот

    Баку. 24 января. REPORT.AZ/ В стране происходит государственный переворот.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес во время пресс-конференции.

    "Я предупреждаю о государственном перевороте в отношении законной власти, демократии и легитимного президента Николаса Мадуро", - заявил Лопес.

    Ранее Падрино заявлял, что армия не признает Гуаидо президентом Венесуэлы.

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