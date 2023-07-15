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Министр обороны Великобритании покинет пост осенью: я устал от политики

Министр обороны Великобритании покинет пост осенью: я устал от политики Министр обороны Великобритании Бен Уоллес намерен покинуть правительство в ходе очередных перестановок в кабмине, которые премьер-министр Риши Сунак собирается провести в сентябре 2023 года.
Другие страны
15 июля 2023 г. 22:17
Министр обороны Великобритании покинет пост осенью: я устал от политики

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес намерен покинуть правительство в ходе очередных перестановок в кабмине, которые премьер-министр Риши Сунак собирается провести в сентябре 2023 года.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Times, в интервью которой Уоллес заявил, что устал от политики и хочет завершить карьеру.

"Я не буду участвовать в следующих выборах (должны состояться до конца 2024 года - ред.)", - отметил он, подчеркнув, что будет оставаться рядовым депутатом до их проведения. "Я пришел в политику, когда избрался в парламент Шотландии в 1999 году. Прошло 24 года. Больше семи лет у моей кровати лежало по три телефона", - добавил он, отказавшись раскрывать назначение этих устройств из-за секретности.

Уоллес подчеркнул, что еще 16 июня проинформировал Сунака о своем решении. Изначально он намеревался сделать публичное объявление о своих планах позднее летом, однако был вынужден сдвинуть сроки заявления из-за утечки этой информации из правительства. По информации The Times, он покинет кабинет при следующих перестановках, которые ожидаются в сентябре.

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