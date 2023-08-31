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Министр обороны Великобритании подал в отставку

Министр обороны Великобритании подал в отставку Министр обороны Великобритании Бен Уоллес официально написал премьер-министру Риши Сунаку письмо об отставке с поста.
Другие страны
31 августа 2023 г. 11:49
Министр обороны Великобритании подал в отставку

Глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес подал в отставку. Министр направил соответствующее заявление премьеру Великобритании Риши Сунаку.

Как передает Report со ссылкой на Sky News, в своем письме он отметил, что министерство обороны встало на путь к тому, чтобы снова стать структурой мирового класса, где служат лучшие в мире люди: "За последнее время оборонное ведомство Великобритании продемонстрировало значительные результаты, в частности, провело успешные операции в Судане и Афганистане".

Он также призвал премьера Великобритании увеличивать финансирование, чтобы усилить оборонный потенциал страны.

В свою очередь, премьер-министр Великобритании высоко оценил руководство мистера Уоллеса вооруженными силами.

"Вы покидаете свой пост с моей благодарностью и уважением", - отметил Сунак.

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