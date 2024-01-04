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Министр обороны: В Румынии войны не будет

Министр обороны: В Румынии войны не будет В Румынии войны не будет, потому что у нее есть "гарантии безопасности, которых у Румынии никогда раньше не было".
Другие страны
4 января 2024 г. 02:19
Министр обороны: В Румынии войны не будет

В Румынии войны не будет, потому что у нее есть "гарантии безопасности, которых у нее никогда раньше не было".

Как передает Report, такое заявление порталу Digi24 сделал министр обороны страны Анджел Тилвар.

"С другой стороны, думаю, что мы поступаем правильно и в политическом, и в военном плане, чтобы не допустить этого. И не случайно я сказал это и с политической точки зрения, потому что Румыния, обладая такими важными атрибутами, как политическая стабильность и предсказуемость, создала такой уровень доверия между нашими союзниками, который позволил бы нам, с одной стороны, внести наш вклад в коллективную оборону, с другой стороны, получить поддержку и внимание к безопасности граждан и безопасности Румынии", - сказал глава румынского Минобороны.

Он отметил, что 2023 год был "сложным" с точки зрения безопасности, а новый - 2024 год принесет новые "вызовы".

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Версия на азербайджанском языке Rumıniyanın müdafiə naziri: Heç vaxt almadığımız təhlükəsizlik zəmanətinə malikik

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