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Министр обороны Украины рассказал о пакете помощи от США

Министр обороны Украины рассказал о пакете помощи от США Министр обороны Украины Алексей Резников поблагодарил США за предоставление Украине военной помощи на сумму 775 млн долл. и рассказал, что предусматривает пакет помощи.
Другие страны
20 августа 2022 г. 13:56
Министр обороны Украины рассказал о пакете помощи от США

Министр обороны Украины Алексей Резников поблагодарил США за предоставление Украине военной помощи на сумму 775 млн долл. и рассказал, что предусматривает пакет помощи.

Как передает Report со ссылкой на Униан, об этом он написал в своем Твиттере.

Так, новый пакет помощи на 775 миллионов долларов от США предусматривает: боеприпасы для HIMARS;
16 105мм гаубиц+боеприпасы; 15 беспилотников ScanEagle; 40 машин MaxxPro; высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM); 50 HMMWVs; 1500 противотанковых управляемых ракет; 1,000 Javelins; другое оборудование.

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Версия на английском языке Ukraine defense minister on US military assistance package

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