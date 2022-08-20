Министр обороны Украины рассказал о пакете помощи от США

Министр обороны Украины Алексей Резников поблагодарил США за предоставление Украине военной помощи на сумму 775 млн долл. и рассказал, что предусматривает пакет помощи.

Министр обороны Украины Алексей Резников поблагодарил США за предоставление Украине военной помощи на сумму 775 млн долл. и рассказал, что предусматривает пакет помощи.

Как передает Report со ссылкой на Униан, об этом он написал в своем Твиттере.

Так, новый пакет помощи на 775 миллионов долларов от США предусматривает: боеприпасы для HIMARS;

16 105мм гаубиц+боеприпасы; 15 беспилотников ScanEagle; 40 машин MaxxPro; высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM); 50 HMMWVs; 1500 противотанковых управляемых ракет; 1,000 Javelins; другое оборудование.