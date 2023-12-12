Министр обороны Украины опроверг отставку главкома ВСУ

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что у него нет намерений отправить в отставку главнокомандующего Вооруженными силами страны (ВСУ) Валерия Залужного или командующего Объединенными силами ВСУ Сергея Наева.

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что у него нет намерений отправить в отставку главнокомандующего Вооруженными силами страны (ВСУ) Валерия Залужного или командующего Объединенными силами ВСУ Сергея Наева.

Как сообщает Report со ссылкой на “24 канал”, министр сделал такое заявление отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Р.Умеров подчеркнул, что такие вопросы только раскачивают ситуацию со всех сторон.

Он также добавил, что ведомство может делать ротацию или переводить на отдельную должность.