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Министр обороны Украины: Мы можем использовать оружие предоставленное Западом в Крыму

Министр обороны Украины: Мы можем использовать оружие предоставленное Западом в Крыму Оружие, предоставленное Украине США и партнерами, не может использоваться по территории России, однако это не касается Крыма.
Другие страны
17 августа 2022 г. 14:29
Министр обороны Украины: Мы можем использовать оружие предоставленное Западом в Крыму

Оружие, предоставленное Украине США и партнерами, не может использоваться по территории России, однако это не касается Крыма.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом министр обороны Украины Алексей Резников сообщил в интервью "Голоса Америки".

"У нас есть договоренности с США, что мы не будем использовать оружие, предоставленное нам США и партнерами, по территории Российской Федерации. Но если мы сегодня говорим о деоккупации временно оккупированных территорий Украины, где находится враг, то соответственно у нас таких ограничений нет", - сказал Резников.

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц, отвечая на вопрос о применении оружия Запада по Крыму, подчеркнул, что Европа и США поддерживают целостность и суверенитет Украины.

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Версия на английском языке Ukrainian defense minister: Ukraine can use western weapons in Crimea
Версия на азербайджанском языке Ukraynanın müdafiə naziri: "Qərb silahlarından Krımda istifadə edə bilərik"

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