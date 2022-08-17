Министр обороны Украины: Мы можем использовать оружие предоставленное Западом в Крыму

Оружие, предоставленное Украине США и партнерами, не может использоваться по территории России, однако это не касается Крыма.

Оружие, предоставленное Украине США и партнерами, не может использоваться по территории России, однако это не касается Крыма.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом министр обороны Украины Алексей Резников сообщил в интервью "Голоса Америки".

"У нас есть договоренности с США, что мы не будем использовать оружие, предоставленное нам США и партнерами, по территории Российской Федерации. Но если мы сегодня говорим о деоккупации временно оккупированных территорий Украины, где находится враг, то соответственно у нас таких ограничений нет", - сказал Резников.

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц, отвечая на вопрос о применении оружия Запада по Крыму, подчеркнул, что Европа и США поддерживают целостность и суверенитет Украины.