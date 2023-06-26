Министр обороны Украины: контрнаступление ВСУ еще полностью не запущено

Министр обороны Украины Алексей Резников назвал "своего рода подготовительной операцией" стартовавшее в начале июня контрнаступление ВСУ.
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Вместе с тем министр выразил уверенность, что как только контрнаступление будет полностью запущено, оно будет успешным, и Украина станет еще "на один шаг ближе к победе".
Кроме того, Резников добавил, что в ходе боев есть "разные обстоятельства и разные препятствия", и что Украина очень осторожна, когда подвергает опасности своих храбрых и целеустремленных бойцов.
"Мы пытаемся сохранить их жизни", - подчеркнул он.