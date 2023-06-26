Министр обороны Украины: контрнаступление ВСУ еще полностью не запущено

Министр обороны Украины Алексей Резников назвал "своего рода подготовительной операцией" стартовавшее в начале июня контрнаступление ВСУ.

Министр обороны Украины Алексей Резников назвал "своего рода подготовительной операцией" стартовавшее в начале июня контрнаступление ВСУ.

Как передает Report , в интервью американскому телеканалу Fox News он признал, что российские войска выстроили хорошие оборонительные рубежи и ожидания от контрнаступления были завышены.

Вместе с тем министр выразил уверенность, что как только контрнаступление будет полностью запущено, оно будет успешным, и Украина станет еще "на один шаг ближе к победе".

Кроме того, Резников добавил, что в ходе боев есть "разные обстоятельства и разные препятствия", и что Украина очень осторожна, когда подвергает опасности своих храбрых и целеустремленных бойцов.

"Мы пытаемся сохранить их жизни", - подчеркнул он.