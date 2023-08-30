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Министр обороны: У Латвии есть собственные проекты производства крупнокалиберных боеприпасов

Министр обороны: У Латвии есть собственные проекты производства крупнокалиберных боеприпасов Латвия наращивает полноценное производство крупнокалиберных боеприпасов на своей территории.
Другие страны
30 августа 2023 г. 12:29
Министр обороны: У Латвии есть собственные проекты производства крупнокалиберных боеприпасов

Латвия наращивает полноценное производство крупнокалиберных боеприпасов на своей территории.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила министр обороны страны Инара Мурниеце по прибытии на неформальное заседание министров обороны и иностранных дел Евросоюза в Толедо.

"У Латвии есть собственные проекты производства крупнокалиберных боеприпасов. Мы начнем с изготовления некоторых частей для них. Но постепенно мы разовьем их производство полного цикла", - сказала Мурниеце.

В своем заявлении глава оборонного ведомства также затронула тему военной помощи Украине.

"Наша военная помощь превысила 1% ВПП", - подчеркнула министр. По ее словам, это значительный показатель, учитывая небольшие размеры страны. Глава оборонного ведомства также добавила, что Латвия планирует подготовить 3 тыс. украинских военных.

Отметим, что неформальные встречи глав МИД проводятся дважды в год в странах, председательствующих по полгода в Совете ЕС. Как правило, по итогам этих заседаний никаких официальных решений и документов не принимается.

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Версия на английском языке Defense minister: Latvia has own projects for production of large-caliber ammunition

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