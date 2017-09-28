Министр обороны: Турция не может оставаться безразличной к процессам, происходящим в соседнем Ираке

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Референдум на севере Ирака незаконен, так как противоречит Конституции страны.

Как сообщает Report, об этом заявил в Баку министр национальной обороны Турции Нуреддин Джаникли.

По его словам, "референдум" в Иракском Курдистане будет означать, что в этом регионе никогда не завершится война, и отголоски напряженности будут ощущаться не только в регионе, но и в других частях планеты.

"Турция имеет более 300 км общей границы с Ираком и мы не можем оставаться безразличным к происходящим там процессам. Мы пристально следим за этим", - заявил министр.

Джаникли отметил, что иракские курды намерены включить в свой состав и территории, исконно принадлежащие иракским туркманам: "В частности в Киркуке происходит этническое изменение. С 2003 года туркманы изгоняются оттуда, их имущество присваивается. Это неприемлемо".

По его словам, после "референдума" в регионе активизировались террористы РПК. Все планы Турции на этот счет находятся на столе обсуждений.