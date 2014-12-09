Министр обороны США прибыл с необъявленным визитом в Ирак

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Министр обороны США Чак Хейгел прибыл в Ирак с визитом, информация о котором заранее не распространялась по соображениям безопасности. Об этом сообщает Report со ссылкой на телеканал Sky News Arabia.

8 декабря Ч.Хейгел, об отставке которого недавно объявил президент США Барак Обама, посетил Кувейт.

В ходе визита в Кувейт было объявлено, что международная коалиция по борьбе с группировкой "Исламское государство" направит в Ирак 1,5 тысяч военнослужащих для подготовки местных сил безопасности.