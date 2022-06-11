Министр обороны США заявил о намерении поддерживать статус-кво в Тайваньском проливе

США намерены обеспечивать сохранение текущего положения в Тайваньском проливе.

США намерены обеспечивать сохранение текущего положения в Тайваньском проливе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в субботу министр обороны США Ллойд Остин, выступая на ежегодной конференции по безопасности "Диалог Шангри-ла".

"Мы намерены поддерживать статус-кво, который уже принес много пользы региону. Мы привержены нашей давней политике одного Китая, но мы категорически против односторонних изменений статус-кво с любой из сторон, и мы не поддерживаем независимость Тайваня", - сказал он. "Наша политика не изменилась. К сожалению, этого нельзя сказать о КНР", - добавил Остин.

По словам главы Пентагона, США "наблюдают возросшую провокационную и дестабилизирующую активность вблизи Тайваня". "Действия КНР грозят подорвать безопасность, стабильность и процветание Индо-Тихоокеанского региона", - утверждал он. Остин подчеркнул, что поддержание "мира и стабильности" в Тайваньском проливе является вопросом международного значения.

"Я бы хотел четко дать понять, что мы не стремимся к конфронтации или конфликту. Мы также не хотим новой холодной войны, азиатского НАТО или дробления региона на враждующие блоки", - отметил Остин.

"Мы будем непоколебимо отстаивать собственные интересы, но мы также будем работать над (реализацией) нашего видения этого региона", - продолжил глава Пентагона, отметив, что подход США сводится к "укреплению безопасности, расширению сотрудничества, а не усилению разногласий". "Со своей стороны мы будем работать над устранением противоречий в ответственном ключе, предотвращением конфликтов и достижением мира и процветания", - отметил глава американского Минобороны.

По его словам, США будут работать над предотвращением конфликта вместе "с соперниками и друзьями". "К этому относится (поддержание) полностью открытых каналов связи с руководством китайского Минобороны во избежание просчетов", - отметил Остин.