Министр обороны США: Военные действия в Украине находятся на решающем этапе

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что боевые действия на Украине находятся на решающей стадии, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что боевые действия на Украине находятся на решающей стадии, передает Report со ссылкой на ТАСС.

«Речь идет о решающем этапе конфликта. Поэтому наша коллективная поддержка Украины имеет жизненную важность, должна быть неотложной. Россия думает, что может продержаться дольше Украины, продержаться дольше нас. Но это лишь самый недавний из просчетов России», — сказал он, выступая на заседании группы, координирующей оказание военной помощи Киеву.

Он добавил, что контактная группа продолжит находить новые способы обеспечения долгосрочной поддержки украинским вооруженным силам.

По его словам, ВСУ продемонстрировали мастерство в переданных им Западом реактивных системах залпового огня HIMARS, M-270 и гаубицах калибра 155 мм. Он отметил, что эти средства имеют «решающее значение в боях в Донбассе».