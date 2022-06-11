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Министр обороны США: Россия уничтожает мировой порядок, основанный на правилах

Министр обороны США: Россия уничтожает мировой порядок, основанный на правилах Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин обратился к международному сообществу с призывом объединить усилия в ответ на войну России против Украины и попытки взорвать мировой порядок.
Другие страны
11 июня 2022 г. 09:45
Министр обороны США: Россия уничтожает мировой порядок, основанный на правилах
Ллойд Остин

Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин обратился к международному сообществу с призывом объединить усилия в ответ на войну России против Украины и попытки взорвать мировой порядок.

Как передает Report со ссылкой на "Украинская правда", об этом Л. Остин заявил, выступая на международной конференции по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.

"Вторжение России в Украину – это то, что происходит, когда угнетатели игнорируют правила, которые защищают нас всех.

Так происходит, когда большие государства решают, что их имперские аппетиты важнее прав их мирных соседей".

Поэтому используем этот момент, чтобы объединиться для общей цели. Будем использовать этот момент для укрепления международного порядка, основанного на правилах", заявил министр обороны США.

Остин подчеркнул, что Россия уничтожает мировой порядок, основанный на правилах.

И если не вмешаться, это приведет к образованию мира, наполненного хаосом и беспорядком.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-ın müdafiə naziri: “Rusiya qaydalara əsaslanan dünya nizamını məhv edir”
Версия на английском языке US secretary of defense: Russia destroying rules-based int’l order

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