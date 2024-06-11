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Министр обороны США проведет встречу стран-доноров военной помощи Украине

Министр обороны США проведет встречу стран-доноров военной помощи Украине Глава Пентагона Ллойд Остин 13 июня проведет ежемесячную встречу стран, которые оказывают военную помощь Украине.
Другие страны
11 июня 2024 г. 08:04
Министр обороны США проведет встречу стран-доноров военной помощи Украине

Глава Пентагона Ллойд Остин 13 июня проведет ежемесячную встречу стран, которые оказывают военную помощь Украине.

Как сообщает Report, об этом заявил официальный представитель министерства обороны США Патрик Райдер.

По его словам, Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов США Чарли Браун присоединятся в Брюсселе к министрам обороны и генералам из почти 50 стран для обсуждения продолжающегося кризиса в Украине и военной поддержки Киева.

Участники встречи обсудят поставки в Украину систем противовоздушной обороны. Также будет рассматриваться развитие военной промышленности Украине и стран поддерживающей ее коалиции.

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Версия на английском языке Military officials from nearly 50 nations to discuss ongoing crisis in Ukraine
Версия на азербайджанском языке Ukraynaya hərbi yardım göstərən 50-yə yaxın ölkənin generalı görüşəcək

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