Министр обороны США проведет встречу стран-доноров военной помощи Украине

Глава Пентагона Ллойд Остин 13 июня проведет ежемесячную встречу стран, которые оказывают военную помощь Украине.
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По его словам, Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов США Чарли Браун присоединятся в Брюсселе к министрам обороны и генералам из почти 50 стран для обсуждения продолжающегося кризиса в Украине и военной поддержки Киева.
Участники встречи обсудят поставки в Украину систем противовоздушной обороны. Также будет рассматриваться развитие военной промышленности Украине и стран поддерживающей ее коалиции.