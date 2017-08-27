Министр обороны США привез в Киев военное оборудование

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Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Министр обороны США Джеймс Мэттис в ходе своего визита в Киев привез оборонное оборудование для Вооруженных сил Украины.

Как передает Report, об этом сoобщил специальный представитель США по Украине Курт Волкер.

"Я согласен с тем, что министры обороны не приезжают с пустыми руками. Министр обороны (США Джеймс Мэттис- ред.) привез определенное оборонное оборудование для украинской армии", - сказал Волкер.

Он также считает, что российско-белорусские военные учения "Запад-2017" вынуждают западные страны быть готовыми к любому развитию событий.

"Я думаю, что эти военные учения России заставляют нас быть готовыми к какой-то военной агрессии, западное сообщество должно быть готово к любому развитию событий, мы должны развивать собственную систему безопасности и работать над ней вместе", — заявил Волкер.

Ранее Мэттис заявил, что Вашингтон рассматривает вопрос о предоставлении Киеву летального оружия, свои рекомендации руководству страны он представит по итогам визита.