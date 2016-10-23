Министр обороны США прибыл в Эрбиль

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Глава Пентагона Эштон Картер прибыл сегодня в Эрбиль, столицу Курдской региональной автономии Ирака (КРАИ).

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, накануне Картер прибыл в Багдад, где встретился с премьер-министром Ирака Хайдаром аль-Ибади.

21 октября глава Пентагона сообщил о договоренностях между Багдадом и Анкарой по вопросу операции в районе города Мосул, который более двух с половиной лет находится под контролем ДЕАШ.

«Турция и Ирак достигли принципиального согласия по вопросу операции против ДЕАШ в Мосуле», - сказал Картер.

В беседе с журналистами по итогам визита в Анкару глава Пентагона отметил, что принципиальная договоренность между Турцией и Ираком уже есть, и Вашингтон стремится ныне проработать вопрос реализации договоренностей на практике.

В ночь на 17 октября премьер-министр Ирака Хайдар аль-Ибади объявил о начале операции по освобождению Мосула от террористической организации ДЕАШ. Город находится под контролем боевиков группировки с июня 2014 года.