​Министр обороны США прибыл с необъявленным визитом в Ирак

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Cегодня с необъявленным визитом в столицу Ирака Багдад прибыл министр обороны США Эштон Картер. Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, запланированы его встречи с представителями политического и военного руководства Ирака, а также с американскими офицерами, находящимися в Ираке.

Картер будет принят премьер-министром Ирака Хайдаром аль-Абади и министром обороны этой страны Халидом аль-Убайди. Основными темами на переговорах станут возможное увеличение американской военной помощи и участие американских военных в операциях против "Исламского государства".

Накануне в американских СМИ появилась информация о планах Белого дома направить дополнительный военный контингент в Ирак.