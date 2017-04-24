Министр обороны США прибыл с необъявленным визитом в Афганистан

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Министр обороны США Джеймс Мэттис прибыл с необъявленным визитом в Афганистан, передает Report со ссылкой на Reuters.
Целью визита является встреча с представителями вооруженных сил и должностными лицами страны.
Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Министр обороны США Джеймс Мэттис прибыл с необъявленным визитом в Афганистан, передает Report со ссылкой на Reuters.
Целью визита является встреча с представителями вооруженных сил и должностными лицами страны.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости
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