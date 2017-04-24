 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Министр обороны США прибыл с необъявленным визитом в Афганистан

    Целью визита является встреча с представителями вооруженных сил и должностными лицами страны© Fox News

    Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Министр обороны США Джеймс Мэттис прибыл с необъявленным визитом в Афганистан, передает Report со ссылкой на Reuters.

    Целью визита является встреча с представителями вооруженных сил и должностными лицами страны.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi