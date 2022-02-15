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Министр обороны США отправится в европейское турне

Министр обороны США отправится в европейское турне Министр обороны США Ллойд Остин во вторник отправится в европейское турне, во время которого посетит Бельгию, Польшу и Литву.
Другие страны
15 февраля 2022 г. 03:41
Министр обороны США отправится в европейское турне

Министр обороны США Ллойд Остин во вторник отправится в европейское турне, во время которого посетит Бельгию, Польшу и Литву.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"Завтра министр обороны Остин отправляется в зарубежную поездку, чтобы встретиться с военными и государственными лидерами в Бельгии, Польше и Литве", - сказал он. Кирби уточнил, что одной из тем встреч станет "наращивание военного присутствия вокруг Украины". Первую остановку шеф Пентагона сделает в Брюсселе.

Пресс-секретарь уточнил, что, в частности, Остин встретится с лидерами и министрами обороны Польши и Литвы, а также посетит американских военных на военной базе в Польше.

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