О нас

СМИ: Министр обороны США отказался от планов поездки в Южную Корею

СМИ: Министр обороны США отказался от планов поездки в Южную Корею Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что намерен исполнять свои обязанности до окончания срока полномочий в 2027 году.
Другие страны
5 декабря 2024 г. 23:54
СМИ: Министр обороны США отказался от планов поездки в Южную Корею

Министр обороны США Ллойд Остин больше не планирует посещать Республику Корея из-за недавней ситуации с введением военного положения в стране.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников.

По их словам, Пентагон занимался планированием визита Остина, который мог состояться в ближайшие дни, однако после инцидента было решено, что сейчас не самое подходящее время для поездки. Один из собеседников агентства уточнил, что Вашингтон проконсультировался с Сеулом по поводу смены планов.

Напомним, что вечером 3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль ввел военное положение, которое было отменено примерно через шесть часов.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Экологическое ведомство Японии: Довольны утверждением статьи 6 Парижского соглашения на COP29
Экологическое ведомство Японии: Довольны утверждением статьи 6 Парижского соглашения на COP29
5 декабря 2024 г. 16:44
ONGC Videsh заинтересована расширении сотрудничества с SOCAR в Азербайджане и за его пределами
ONGC Videsh заинтересована расширении сотрудничества с SOCAR в Азербайджане и за его пределами
5 декабря 2024 г. 12:21
Министр экологии: Казахстан в рамках СОР29 подписал более 20 документов на $4,5 млрд
Министр экологии: Казахстан в рамках СОР29 подписал более 20 документов на $4,5 млрд
5 декабря 2024 г. 10:35
Министр экологии Узбекистана: Решения COP29 станут ключевыми для экологических стратегий в мире
Министр экологии Узбекистана: Решения COP29 станут ключевыми для экологических стратегий в мире
3 декабря 2024 г. 11:01
Николай Павлов: Вступление Болгарии в Шенген открывает новые экономические перспективы для Азербайджана
Николай Павлов: Вступление Болгарии в Шенген открывает новые экономические перспективы для Азербайджана
28 ноября 2024 г. 17:19
Чемпионат мира по армрестлингу пройдет в Азербайджане в 2025 году
Чемпионат мира по армрестлингу пройдет в Азербайджане в 2025 году
28 ноября 2024 г. 13:28
Кыргызстан хочет создать СП с Азербайджаном в сферах сельского хозяйства, логистики и энергетики
Кыргызстан хочет создать СП с Азербайджаном в сферах сельского хозяйства, логистики и энергетики
22 ноября 2024 г. 17:44
Халед бин Абдулла Алабдулкадер: Участники СОР29 серьезно настроены на решение климатических проблем
Халед бин Абдулла Алабдулкадер: Участники СОР29 серьезно настроены на решение климатических проблем
21 ноября 2024 г. 15:55
Майя Марчич: Средний коридор приобретает все большее значение
Майя Марчич: Средний коридор приобретает все большее значение
20 ноября 2024 г. 17:41
Словения предлагает удвоить глобальное климатическое финансирование - Эксклюзив
Словения предлагает удвоить глобальное климатическое финансирование - Эксклюзив
20 ноября 2024 г. 17:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi