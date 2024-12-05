СМИ: Министр обороны США отказался от планов поездки в Южную Корею

Министр обороны США Ллойд Остин больше не планирует посещать Республику Корея из-за недавней ситуации с введением военного положения в стране.
Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников.
По их словам, Пентагон занимался планированием визита Остина, который мог состояться в ближайшие дни, однако после инцидента было решено, что сейчас не самое подходящее время для поездки. Один из собеседников агентства уточнил, что Вашингтон проконсультировался с Сеулом по поводу смены планов.
Напомним, что вечером 3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль ввел военное положение, которое было отменено примерно через шесть часов.