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Министр обороны США обсудил с коллегой с Украины новый пакет военной помощи

Министр обороны США обсудил с коллегой с Украины новый пакет военной помощи Министр обороны США Ллойд Остин обсудил в понедельник с украинским коллегой Алексеем Резниковым новый пакет военной помощи.
Другие страны
10 мая 2022 г. 04:53
Министр обороны США обсудил с коллегой с Украины новый пакет военной помощи
Ллойд Остин

Министр обороны США Ллойд Остин обсудил в понедельник с украинским коллегой Алексеем Резниковым новый пакет военной помощи.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

"Министр продолжил регулярные консультации с украинским министром обороны Резниковым. Сегодня утром у них состоялась очередная беседа", - сказал Кирби.

В новый пакет американской помощи входят артиллерийские снаряды, средства радиоэлектронной борьбы и контрбатарейные радары.

Напомним, что Президент США Джо Байден на прошлой неделе распорядился передать Украине военное имущество из наличия Пентагона еще на 150 миллионов долларов.

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