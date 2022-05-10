Министр обороны США обсудил с коллегой с Украины новый пакет военной помощи

Министр обороны США Ллойд Остин обсудил в понедельник с украинским коллегой Алексеем Резниковым новый пакет военной помощи.

Министр обороны США Ллойд Остин обсудил в понедельник с украинским коллегой Алексеем Резниковым новый пакет военной помощи.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

"Министр продолжил регулярные консультации с украинским министром обороны Резниковым. Сегодня утром у них состоялась очередная беседа", - сказал Кирби.

В новый пакет американской помощи входят артиллерийские снаряды, средства радиоэлектронной борьбы и контрбатарейные радары.

Напомним, что Президент США Джо Байден на прошлой неделе распорядился передать Украине военное имущество из наличия Пентагона еще на 150 миллионов долларов.