Министр обороны США обсудил с главой МО Израиля процесс освобождения заложников

Министр обороны США Ллойд Остин в ходе телефонного разговора с израильским коллегой Йоавом Галантом приветствовал решение об освобождении заложников и подчеркнул, что это решение приведет к увеличению поставок гуманитарной помощи и топлива в сектор Газа.

Министр обороны США Ллойд Остин в ходе телефонного разговора с израильским коллегой Йоавом Галантом приветствовал решение об освобождении заложников и подчеркнул, что это решение приведет к увеличению поставок гуманитарной помощи и топлива в сектор Газа.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Пентагона генерала ВВС США Патрика Райдера.

"Глава Пентагона Остин выразил мнение, что количество гуманитарной помощи должно увеличиться и гражданские лица должны иметь безопасные районы для получения помощи на территории сектора Газа, что потребует взаимодействия с правительствами и международными организациями, координирующими доставку помощи", - сообщил Райдер.

При этом Остин отметил важную роль правительств Израиля, Катара и Египта в достижении соглашения.

Глава Пентагона также осудил трансграничные нападения на Израиль с территории Ливана, подтвердив "заинтересованность США в предотвращении распространения конфликта в секторе Газа на Ливан".

Напомним, что ранее ХАМАС по итогам переговоров освободило 13 израильтян и 7 граждан других государств.