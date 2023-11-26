Министр обороны США обсудил с главой МО Израиля процесс освобождения заложников

Министр обороны США Ллойд Остин в ходе телефонного разговора с израильским коллегой Йоавом Галантом приветствовал решение об освобождении заложников и подчеркнул, что это решение приведет к увеличению поставок гуманитарной помощи и топлива в сектор Газа.
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"Глава Пентагона Остин выразил мнение, что количество гуманитарной помощи должно увеличиться и гражданские лица должны иметь безопасные районы для получения помощи на территории сектора Газа, что потребует взаимодействия с правительствами и международными организациями, координирующими доставку помощи", - сообщил Райдер.
При этом Остин отметил важную роль правительств Израиля, Катара и Египта в достижении соглашения.
Глава Пентагона также осудил трансграничные нападения на Израиль с территории Ливана, подтвердив "заинтересованность США в предотвращении распространения конфликта в секторе Газа на Ливан".
Напомним, что ранее ХАМАС по итогам переговоров освободило 13 израильтян и 7 граждан других государств.