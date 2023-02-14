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Министр обороны США: НАТО должна предоставить Украине интегрированную военную помощь

Министр обороны США: НАТО должна предоставить Украине интегрированную военную помощь НАТО должна предоставить Украине не только вооружения, но и интегрированную военную помощь, включая промышленные инициативы для обеспечения ВС Украины в долгосрочной перспективе.
Другие страны
14 февраля 2023 г. 14:42
Министр обороны США: НАТО должна предоставить Украине интегрированную военную помощь

НАТО должна предоставить Украине не только вооружение, но и интегрированную военную помощь, включая промышленные инициативы для обеспечения ВС Украины в долгосрочной перспективе.

Как передает Report, об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на встрече глав оборонных ведомств альянса в Брюсселе.

"Наша цель состоит не только в том, чтобы передавать технику, но и в том, чтобы обеспечивать военные возможности на долгий срок. Сегодня мы продолжим говорить об интеграции и синхронизации нашей поддержки, чтобы у Украины были средства, необходимые для ведения боевых действий… Мы обсудим промышленные инициативы, которые помогут поддержать нашу помощь Украине в долгосрочной перспективе", - сказал он.

Глава Пентагона отметил, что в коалицию по поставкам танков Leopard на Украину вошли восемь стран - Германия, Дания, Испания, Канада, Нидерланды, Норвегия, Польша и Португалия.

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Версия на английском языке US secretary of defense: NATO should provide Ukraine with integrated military assistance

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