Ллойд Остин: Мы продлили срок пребывания на Ближнем Востоке эскадрилий своих ВВС

Власти Соединенных Штатов продлили срок пребывания на Ближнем Востоке ряда эскадрилий американских ВВС в свете обострения палестино-израильского конфликта, готовы перебросить резервы.
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"Соединенные Штаты продолжают решительно поддерживать Израиль и израильский народ. Ударная группа ВМС США во главе с авианосцем "Джеральд Форд" уже прибыла в восточную часть Средиземного моря. Мы также продлили срок пребывания эскадрилий истребителей ВВС США в этом регионе. Минобороны всецело готово к переброске дополнительных сил и средств в случае необходимости", - отметил министр.