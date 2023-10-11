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Ллойд Остин: Мы продлили срок пребывания на Ближнем Востоке эскадрилий своих ВВС

Ллойд Остин: Мы продлили срок пребывания на Ближнем Востоке эскадрилий своих ВВС Власти Соединенных Штатов продлили срок пребывания на Ближнем Востоке ряда эскадрилий американских ВВС в свете обострения палестино-израильского конфликта, готовы перебросить резервы.
Другие страны
11 октября 2023 г. 20:33
Ллойд Остин: Мы продлили срок пребывания на Ближнем Востоке эскадрилий своих ВВС

Власти Соединенных Штатов продлили срок пребывания на Ближнем Востоке ряда эскадрилий американских ВВС в свете обострения палестино-израильского конфликта, готовы перебросить резервы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на пресс-конференции в Брюсселе по итогам очередного заседания созданной Западом контактной группы по поставкам оружия Украине министр обороны США Ллойд Остин.

"Соединенные Штаты продолжают решительно поддерживать Израиль и израильский народ. Ударная группа ВМС США во главе с авианосцем "Джеральд Форд" уже прибыла в восточную часть Средиземного моря. Мы также продлили срок пребывания эскадрилий истребителей ВВС США в этом регионе. Минобороны всецело готово к переброске дополнительных сил и средств в случае необходимости", - отметил министр.

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Версия на азербайджанском языке Lloyd Ostin: “HHQ eskadrilyalarımızın Yaxın Şərqdə qalma müddətini uzatdıq”

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