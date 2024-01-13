Министр обороны США, которому диагностировали рак, руководит ведомством из больницы

Министр обороны США Ллойд Остин находится в больнице, его состояние оценивается как хорошее.

Министр обороны США Ллойд Остин находится в больнице, его состояние оценивается как хорошее.

Как передает Report , об этом сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

Он добавил, что не располагает информацией о возможной выписке Остина.

Райдер подчеркнул, что Остин "поддерживает связь со своим старшим персоналом и имеет полный доступ к необходимым средствам защищенной связи, а также продолжает следить за повседневной деятельностью министерства обороны по всему миру".

Так, по его словам, глава военного ведомства "активно участвовал в наблюдении и руководстве участием американских военных в многонациональных ударах прошлой ночью по военным объектам в районах Йемена, контролируемых хуситами", при этом министр сам по указанию президента Джо Байдена "отдал приказ Центральному командованию США нанести удары и контролировал операцию в режиме реального времени с помощью полного набора средств защищенной связи".

Остин также провел телефонные переговоры с предстателями комитетов по вооруженным силам палаты представителей и сената, отметил представитель Пентагона.

Напомним, что Ллойд Остин проходит лечение от рака простаты. Специалисты диагностировали опухоль в декабре 2023, министру была проведена хирургическая операция, в начале января его госпитализировали из-за возникших осложнений. В заявлении медицинского центра имени Уолтера Рида в штате Мэриленд говорилось, что при регулярном осмотре в начале декабря 2023 года у Остина был выявлен "рак простаты, требующий лечения". В связи с этим ему 22 декабря провели "минимально инвазивную" хирургическую операцию (простатэктомия). "Он был под общим наркозом во время этой процедуры", - уточнили в центре. На следующий день Остин вернулся домой. "Рак простаты был выявлен у него рано, и прогноз отличный", - говорилось в заявлении.