Министр обороны Швеции заявил о проблемах с набором военнослужащих для НАТО

Швеции будет трудно выполнить задачу по набору в состав сил НАТО 250 военнослужащих и другого персонала.

Швеции будет трудно выполнить задачу по набору в состав сил НАТО 250 военнослужащих и другого персонала.

Как передает Report, об этом заявил министр обороны страны Пол Йонсон в интервью газете Neue Zürcher Zeitung.

"Мы должны предоставить объединенному командованию НАТО около 250 военнослужащих и другого персонала. Но для нас это очень трудная задача - набрать достаточно личного состава", - сказал он.

Министр отметил, что в качестве страны, которая недавно вступила в НАТО, Швеция пытается присоединиться к процессу оборонного планирования альянса. Однако в последнее время "НАТО переживает крупнейшие изменения с момента окончания холодной войны", что также осложняет задачу для Стокгольма.

Напомним, Швеция присоединилась к альянсу 7 марта 2024 года, а 11 марта ее государственный флаг был поднят перед штаб-квартирой НАТО в Брюсселе.