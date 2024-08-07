О нас

Министр обороны Швеции заявил о проблемах с набором военнослужащих для НАТО

Министр обороны Швеции заявил о проблемах с набором военнослужащих для НАТО Швеции будет трудно выполнить задачу по набору в состав сил НАТО 250 военнослужащих и другого персонала.
Другие страны
7 августа 2024 г. 13:46
Министр обороны Швеции заявил о проблемах с набором военнослужащих для НАТО

Швеции будет трудно выполнить задачу по набору в состав сил НАТО 250 военнослужащих и другого персонала.

Как передает Report, об этом заявил министр обороны страны Пол Йонсон в интервью газете Neue Zürcher Zeitung.

"Мы должны предоставить объединенному командованию НАТО около 250 военнослужащих и другого персонала. Но для нас это очень трудная задача - набрать достаточно личного состава", - сказал он.

Министр отметил, что в качестве страны, которая недавно вступила в НАТО, Швеция пытается присоединиться к процессу оборонного планирования альянса. Однако в последнее время "НАТО переживает крупнейшие изменения с момента окончания холодной войны", что также осложняет задачу для Стокгольма.

Напомним, Швеция присоединилась к альянсу 7 марта 2024 года, а 11 марта ее государственный флаг был поднят перед штаб-квартирой НАТО в Брюсселе.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

ВВС США получили вертолет Boeing MH-139A для патрулирования ядерных объектов
ВВС США получили вертолет Boeing MH-139A для патрулирования ядерных объектов
7 августа 2024 г. 14:18
В МИД Израиля прошли обыски
В МИД Израиля прошли обыски
7 августа 2024 г. 14:05
В Бангладеш полицейские отменили забастовку
В Бангладеш полицейские отменили забастовку
7 августа 2024 г. 13:35
В Британии задержали жену чиновника за призыв сжечь отели с мигрантами
В Британии задержали жену чиновника за призыв сжечь отели с мигрантами
7 августа 2024 г. 12:39
Четыре заместителя главы ЦБ Бангладеш ушли в отставку
Четыре заместителя главы ЦБ Бангладеш ушли в отставку
7 августа 2024 г. 11:09
На западе Германии частично обрушился отель, погиб один человек
На западе Германии частично обрушился отель, погиб один человек
7 августа 2024 г. 10:44
США могут ввести ограничения против турецких компаний за экспорт технологий в РФ
США могут ввести ограничения против турецких компаний за экспорт технологий в РФ
7 августа 2024 г. 10:34
В Калифорнии произошло новое землетрясение магнитудой 5,2
В Калифорнии произошло новое землетрясение магнитудой 5,2
7 августа 2024 г. 09:53
Аббас: Палестина готова к мирным переговорам с Израилем об окончательном статусе
Аббас: Палестина готова к мирным переговорам с Израилем об окончательном статусе
7 августа 2024 г. 09:49
Аббас: Палестинская национальная администрация призывает страны, пока не признавшие ее, сделать это
Аббас: Палестинская национальная администрация призывает страны, пока не признавшие ее, сделать это
7 августа 2024 г. 09:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi