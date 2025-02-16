Министр обороны Швеции не исключил, что США выведут своих военных из Европы

США могут сократить свое военное присутствие в Европе.

США могут сократить свое военное присутствие в Европе.

Как передает Report со ссылкой на агентство ТТ, такое мнение высказал министр обороны Швеции Пол Йонсон.

"США сейчас пересматривают свое военное присутствие в Европе и могут затем сократить его. Европе следует подготовиться к тому времени, когда она возьмет на себя значительно большую ответственность за собственную безопасность", - заявил министр.

Отметим, что на территории Европы находится почти 100 тыс. американских военных. Глава Пентагона Пит Хегсет на этой неделе потребовал от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону.