Министр обороны Швеции не исключил, что США выведут своих военных из Европы

США могут сократить свое военное присутствие в Европе.
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"США сейчас пересматривают свое военное присутствие в Европе и могут затем сократить его. Европе следует подготовиться к тому времени, когда она возьмет на себя значительно большую ответственность за собственную безопасность", - заявил министр.
Отметим, что на территории Европы находится почти 100 тыс. американских военных. Глава Пентагона Пит Хегсет на этой неделе потребовал от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону.