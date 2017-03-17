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    Министр обороны Швеции эвакуирован из самолета из-за угрозы взрыва

    Угроза взрыва оказалась ложной

    Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Пассажиров самолета, на борту которого находился министр обороны Швеции Питер Хультквист, эвакуировали из-за угрозы взрыва, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

    Как сообщается, инцидент произошел накануне вечером в аэропорту шведского города Лулео. Самолет уже находился на взлетно-посадочной полосе и собирался взлететь, когда его остановили и эвакуировали пассажиров, среди которых был глава министерства обороны Швеции.

    Позже полиция сообщила, что угроза взрыва оказалась ложной.

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