Министр обороны Швеции эвакуирован из самолета из-за угрозы взрыва

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Пассажиров самолета, на борту которого находился министр обороны Швеции Питер Хультквист, эвакуировали из-за угрозы взрыва, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Как сообщается, инцидент произошел накануне вечером в аэропорту шведского города Лулео. Самолет уже находился на взлетно-посадочной полосе и собирался взлететь, когда его остановили и эвакуировали пассажиров, среди которых был глава министерства обороны Швеции.

Позже полиция сообщила, что угроза взрыва оказалась ложной.